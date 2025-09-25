25 сентября, 20:59,
обновлено 25 сентября, 21:07

Ушаков допустил, что Трамп может "подыгрывать" лидерам других стран на встречах

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Михаил Метцель/ ТАСС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Михаил Метцель/ ТАСС
Дипломат не согласился со словами репортера Павла Зарубина о том, что американский лидер постоянно делает резкие заявления в адрес Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, иногда переходя к резким заявлениям в адрес Москвы по итогам встреч с зарубежными лидерами, может таким образом "подыгрывать" своим собеседникам в моменте. Такое предположение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дипломат не согласился со словами репортера, что такие заявления Трамп делает постоянно. "Ну не постоянно, - отметил Ушаков. - Да - на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал". 

