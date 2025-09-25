Посол Келин: вместо диалога с РФ по воздушным инцидентам Запад устроил истерику

У России нет никакой заинтересованности в том, чтобы тестировать уровень военной готовности стран НАТО, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Запад устроил истерику вместо диалога после разрозненных инцидентов в небе над странами Европы, в которых несправедливо была обвинена Россия. Об этом посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил в эфире телеканала Channel 4.

"У России нет никакой заинтересованности в том, чтобы тестировать уровень военной готовности [стран НАТО]. Это разные, не связанные друг с другом инциденты", - сказал дипломат.

"Дальше все зависит от того, что вы хотите делать. Нормальный подход - начать с нами диалог, предоставить факты. Это предотвратит новые инциденты. Но выбор был иным - не начинать диалог, а устроить на этом основании истерику с заявлениями о необходимости совместной обороны, готовности к войне с Россией. Они не слушают, что мы говорим - что мы в этом не заинтересованы, что у нас нет в этом цели", - заметил Келин.

Инциденты с якобы нарушением воздушного пространства Польши и Эстонии

Ранее власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство. В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство прибалтийской республики. Самолеты, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".