МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты обсудили на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН урегулирование в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Сирии и Ливии. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены наиболее значимые вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений. Особое внимание уделено ходу подготовки к проведению первого российско-арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире 18-19 ноября", - указали в министерстве.

В дипведомстве пояснили, что в ходе встречи "состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта". "Были также рассмотрены задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии. Министры подтвердили важность продолжения активной внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в ООН и на других международных площадках", - подчеркнули в МИД РФ.