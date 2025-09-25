МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на международных площадках, включая ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам рабочей встречи государств - членов организации в Нью-Йорке.

"Состоялся конструктивный и заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности с акцентом на положение дел в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней регионах. Подчеркнуты необходимость дальнейшей координации усилий государств - членов ОДКБ на международных площадках, прежде всего в ООН, важность дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН", - указали на Смоленской площади.

Там отметили, что министры также обсудили ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке 27 ноября 2025 года. "По итогам встречи принято заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по случаю 80-летия учреждения ООН", - уточнили в МИД.