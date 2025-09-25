Путин: сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

Президент подчеркнул, что Россия старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в сфере атомной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле.

"Сотрудничество налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего вопросов атомной безопасности в мире", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач. "Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил президент РФ.

Глава государства также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Международном форуме по атомным и смежным отраслям. Во встрече Путина и Гросси принял участие глава Росатома Алексей Лихачев.