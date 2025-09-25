Министр иностранных дел России заявил о поддержке основных принципов организации

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В начале встречи российский министр выразил поддержку усилиям по сохранению основополагающих принципов работы ОБСЕ.

"Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана, и, надеюсь, мы сможем обсудить сейчас идеи насчет этого. И было бы интересно узнать, как идут приготовления к министерской встрече", - сказал Лавров.