Встреча стала завершающей в серии международных переговоров после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча прошла в представительском кабинете Первого корпуса Кремля и стала завершающей в серии международных переговоров, которые российский лидер провел 25 сентября после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне "Атом".

Во встрече также приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев. С армянской стороны к разговору присоединились вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

В прошлый раз Путин и Пашинян встречались очно 31 августа в Тяньцзине (КНР) после торжественного приема в честь глав делегаций стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).