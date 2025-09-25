МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу перспективы выправления кризиса, в котором находится организация. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Стороны обсудили текущее состояние дел в организации, которая находится в глубоком кризисе из-за попыток ряда стран подчинить ее работу исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня. Состоялся обмен мнениями о перспективах выправления ситуации с опорой на основополагающее для ОБСЕ правило консенсуса", - указали на Смоленской площади.