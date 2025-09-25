Руководители дипведомств отмечают важность восстановления стабильности в республике

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим южносуданским коллегой Мандей Симайей Кумбой поиск вариантов мирного решения внутреннего конфликта в республике. Об этом сообщили в МИД РФ.

"При обсуждении региональной проблематики акцент был сделан на ситуации в Южном Судане. Отмечена важность поиска вариантов мирного решения внутреннего конфликта, восстановления мира и стабильности в республике, подтверждена значимость соответствующих усилий южносуданского правительства и регионального сообщества", - указали в дипведомстве по итогам встречи на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Также главы дипведомств обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обсудили основные направления дальнейшего развития российско-южносуданского сотрудничества в различных областях, включая углубление политического диалога, укрепление взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.