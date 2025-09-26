Картина посвящена 17-дневному переходу через Альпы с 20-тысячной армией

БЕРН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Алена Федина/. В посольстве России в Берне организовали показ документальной ленты "Охота на фельдмаршала" (2019) режиссера Сергея Лачина. Картина посвящена последнему подвигу выдающегося русского полководца Александра Суворова (1730-1800), не имеющему аналогов в мировой истории, - его переходу через Альпы вместе с 20-тысячной армией в 1799 году.

Лента рассказывает о 17-дневном швейцарском походе Суворова, в который он был призван российским императором Павлом I по просьбе Австрии, союзницы России по антифранцузской коалиции. Название ленты отсылает к "охоте", которая велась на фельдмаршала как со стороны вражеских французских сил, так и со стороны австрийских союзников. Так, французы стремились окружить и уничтожить его армию в горах после успешной кампании Суворова по освобождению Северной Италии, а австрийцы бросили русских солдат без поддержки, снабжали их неверными картами и планами местности, в результате чего те фактически оказались в ловушке посреди Альп. В сложнейших условиях - под дождем и снегом, с нехваткой провианта и точных карт - Суворов сумел вывести армию через труднодоступные горные перевалы, сохранив ее боеспособность. Переход через Альпы вошел в историю как пример мужества, военной смекалки и силы духа.

Кинопоказ посетили представители дипмиссий стран СНГ, соотечественники и представители швейцарской общественности.

Как отметил в приветственном слове российский посол Сергей Гармонин, "семь преодоленных армией за 17 дней перевалов и успешные сражения против превосходящего противника в заснеженных Альпах - такого мировая практика еще не знала". Он пояснил, что русская армия пришла в Швейцарию как освободитель, а ее поражение означало бы полное торжество французов в Швейцарии, что лишило бы страну "надежд на независимость, похоронило целостность состоявшего тогда из 13 кантонов государства и перспективы его развития". Поэтому "в историческом сознании большинства швейцарцев Суворов остается гуманным полководцем, глубоко верующим человеком, с уважением относившимся к религии и традициям конфедератов". "Недаром интерес к альпийскому подвигу русских "чудо-богатырей" не угасает. А его принижение некоторыми здесь в угоду недальновидной политической конъюнктуре пусть останется на совести наших недоброжелателей", - подчеркнул дипломат.

В конфедерации есть несколько памятных мест, связанных со швейцарским походом Суворова. Самое крупное и известное из них - 12-метровый мемориальный крест, высеченный в горе на окраине Андерматта вблизи места знаменитой битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына (1843-1915) по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского (1859-1908). В надписи на плите говорится, что монумент посвящен "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Участок земли площадью около 500 квадратных метров, на котором установлен монумент, принадлежит России. Его безвозмездно передала Российской империи в конце XIX века Унзернская община.