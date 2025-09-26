Российский министр подчеркнул важность работы руководства и всех сотрудников Секретариата в соответствии со статьей 100 Устава ООН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях недели высокого уровня 80-сессии Генассамблеи ООН.

"Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.