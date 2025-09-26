Российская сторона подчеркнула необходимость выверенных преобразований

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили актуальные вопросы реформирования ООН. Лавров сделал акцент на необходимости выверенных преобразований, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях недели высокого уровня 80-сессии Генассамблеи ООН.

"Рассмотрены актуальные вопросы реформирования Всемирной организации в контексте инициативы Генсекретаря "ООН-80". Министр акцентировал, что преобразования должны носить выверенный характер, обеспечивать сохранение институциональных основ организации и "разделения труда" между ее главными органами, осуществляться под строгим контролем государств-членов и пользоваться их максимально широкой поддержкой", - говорится в сообщении.