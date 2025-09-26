В дальнейшем их могут использовать в прокси-войнах по всему миру, считает военный эксперт РАНХиГС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украина стала полигоном для подготовки боевиков, которых НАТО может использовать в будущем в прокси-войнах по всему миру. Такую точку зрения высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"ГУР (Главное управление разведки Украины - прим. ТАСС) выступает в качестве основной площадки для подготовки натовских специалистов. Речь идет не просто о присутствии наемников из частных военных компаний, но и профильных специалистов силовых структур, прежде всего сил специальных операций отдельных стран Европы, которые получают боевой опыт и, самое главное, проходят адаптацию к действиям в условиях, в которых им придется в перспективе участвовать уже в случае возможного конфликта на треке "НАТО - Россия", - сказал он.

Степанов отметил, что вместе с тем на Украине боевой опыт получают многочисленные наемники из разных стран, в частности, из Латинской Америки. Для них специалисты стран НАТО, получившие опыт на Украине, уже выступают в качестве инструкторов.

"Можно сказать, что Украина выступает в качестве ключевого полигона для подготовки международного террористического ядра, которое будет использоваться в качестве прокси-инструментария для деятельности на других континентах", - добавил он.