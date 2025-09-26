Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества со ссылкой на свои источники утверждает, что президент республики Майа Санду пройдет в парламент, "это уже однозначно"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Результаты выборов в парламент Молдавии могут быть сфальсифицированы. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"По информации моих источников, в парламент пройдет партия Майи Санду. Это уже однозначно, потому что будет фальсификация на выборах, как и на прошлых. На прошлых выборах было то же самое. То есть голосовала диаспора извне, в Америке они рисовали нужные результаты. Сейчас будет происходить то же самое", - сказал он.

Он также напомнил, что "500 тыс. молдован, которые живут в России, ограничены в правах голосования". "Два участка, которые открыли в Москве, и один в Белоруссии, рассчитаны на 10 тыс. человек. Они посчитали, сколько проголосуют против Майи Санду. И если 10 тыс. проголосуют, то 10 тыс. пусть голосуют против. Это их как раз устраивает, и эти цифры не повлияют на результаты", - добавил он.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

Ранее оппозиция Молдавии сообщала, что Центральная избирательная комиссия ограничивает доступ иностранных наблюдателей к выборам, чтобы скрыть фальсификации, которые готовит правящая партия. Каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.