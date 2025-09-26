Единый день голосования прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе России

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу российского Центризбиркома Эллу Памфилову по итогам прошедшего Единого дня голосования.

© ТАСС/ Ruptly

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. В 24 регионах было организовано дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. Кроме того, в Москве работали экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, на которых проходило электронное голосование на столичной платформе.