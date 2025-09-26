В селе Челбурда из-за обстрела погиб мирный житель, указал глава округа

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины приблизительно 700 раз атаковали артиллерией и беспилотниками населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"Уже выявлено 686 ударов ствольной и минометной артиллерией, дронами по мирному населению муниципалитета. На линии огня были Алешки, Раденск, Великие Копани, Челбурда, Брилевка, Виноградово, Счастливое и Абрикосовка", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко пояснил, что подсчет количества украинских атак ведется с пятницы по пятницу. По его словам, в селе Челбурда из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель.

"Повреждены 9 жилых домов, гражданские автомобили, продуктовый магазин, промзоны, склады, остановочный павильон, старая ферма, недействующий виликокопанской дом молодежи <...>. Все это стиль бандеровцев, которые не умеют созидать, а разрушение и разложение у них в крови", - подчеркнул глава Алешкинского округа.

Хоменко отметил, что неделей ранее ВСУ атаковали территорию Алешкинского округа 496 раз.