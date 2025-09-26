Президент обсудил с с главой Центризбиркома итоги прошедших выборов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Беседа, посвященная итогам прошедших недавно в России выборов, состоялась накануне поздно вечером.

До этого российский лидер с вечера четверга проводил целый ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций после участия в Международном форуме по атомным и смежным отраслям.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. В 24 регионах было организовано дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. Кроме того, в Москве работали экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, на которых проходило электронное голосование на столичной платформе.