В частности, он увеличился среди молодежи, указала председатель ЦИК России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия к выборам и качеству их проведения растет, особенно среди молодежи. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"ВЦИОМ провел по итогам выборов исследования, опросы. <…> Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов. И что особенно отрадно, [растет] уровень доверия к выборам и к работе системы среди молодежи, среди возрастной категории 18-24 года. Вот это очень радует, значит, мы не зря работаем с молодежью", - констатировала Памфилова.

Также глава ЦИК РФ рассказала, что в 2025 году на выборах было рекордное количество заявок для участия в дистанционном электронном голосовании.

"Несмотря на все сложности со связью из-за этих БПЛА, у нас рекордное количество заявок было: у нас в 24 регионах проходило дистанционное электронное голосование - рекордное количество заявлений, более 1 млн 700 тыс., и проголосовало 90,5 процента, такая явка", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что несмотря на перебои со связью, никаких сбоев в работе не было.

"Такое количество заявок и заявлений и желание голосовать - это тоже рост популярности, это тоже свидетельство доверия, роста доверия", - резюмировала председатель ЦИК РФ.

В единый день голосования в 81 регионе страны проходили более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего было замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. За три дня голосования на участки в РФ пришли 26 млн избирателей.