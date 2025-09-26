Из них избрали 1 035, указала председатель ЦИК России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Порядка 1 035 участников специальной военной операции избраны на выборах в 2025 году, всего выдвигались 1 663. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году у нас пошла "волна" на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1 663 кандидата - участников СВО, из них избраны 1 035. Отказов практически не было. Были, что сами снимались, но отказов практически не было, это очень маленький процент", - сказала Памфилова.

Так, по ее словам, от партии "Единая Россия" победили 882 участника СВО, КПРФ - 23, ЛДПР, "Справедливой России - За правду" - по 20, "Новых людей" - 6, "Партии пенсионеров" - 3, Республиканского общественного движения "Татарстан - новый век" - 2, "Партии роста" - 1, "Гражданской платформы" - 1 и 77 самовыдвиженцев.

"Эта тенденция [появилась], и с учетом того, что вы <...> этот вектор наметили, что нужна новая "волна" в политике. Мы все, что надо, делаем, особое внимание участникам СВО", - подчеркнула Памфилова.

В единый день голосования в 81 регионе страны проходили более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего было замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. За три дня голосования на участки в РФ пришли 26 млн избирателей.