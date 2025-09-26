Путин: России сегодня втройне важна устойчивость политической системы

Президент назвал политическую стабильность основой успехов страны во всех направлениях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия в нынешних условиях особенно нуждается в политической стабильности. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне: насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", - сказал глава государства.

По его словам, именно политическая стабильность, которую в том числе обеспечивают избиратели, является основой успехов России во всех направлениях - в военной сфере, в сфере обеспечения безопасности. "Большое спасибо людям [избирателям], которые не побоялись ничего и пришли [на губернаторские выборы], исполнили свой долг. Хоть и звучит это так тривиально, но тем не менее в сегодняшних условиях это чрезвычайно важно", - подчеркнул президент.