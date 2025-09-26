Председатель ЦИК РФ отметила, что Бюро не защищает права россиян

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) является абсолютно закрытой и недемократичной организацией, не защищающей права по всем направлениям. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И не могу не сказать несколько слов во поводу БДИПЧ ОБСЕ <…>. Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что эта организация "абсолютно закрытая, она недемократичная".