Памфилова: избирательная кампания-2025 прошла удивительно спокойно

Глава ЦИК отметила, что избирательная система страны стала "невероятно устойчивой и в то же время очень динамичной"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания 2025 года прошла на удивление спокойно. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Вы знаете, [избирательная] кампания прошла на удивление спокойно - ну, если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время, вот те обычные факторы, их как-то не было", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она отметила, что избиркомы уже научились проводить выборы в экстремальных условиях. "Это, знаете, у украинских ребят не хватает "пороха" выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают, а они пытаются - и на наши мирные объекты, и на граждан", - сказала Памфилова, отметив, что в России не ищут повода для переноса выборов, а развивают свои демократические институты.

Памфилова отметила, что избирательная система страны стала "невероятно устойчивой и в то же время очень динамичной". "Поэтому мы, учитывая то, что в приграничных у нас происходит регионах, приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности", - подчеркнула глава ЦИК.

Она напомнила, что к ЕДГ были подготовлены все необходимые резервные помещения. "Кстати, приходилось в Белгородской области три участка эвакуировать, проводить выборы в резервных помещениях, в Брянской [области]. Были ложные атаки, как бы террористические, что заложены мины в Севастополе на целом ряде участков. Тоже все справились, все хорошо было организовано", - сказала она.

В единый день голосования в 81 регионе страны проходили более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего было замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. За три дня голосования на участки в РФ пришли 26 млн избирателей.