Памфилова: явка на выборах 2025 года выросла на 5% по сравнению с 2022 годом

Она составила 46%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Явка на прошедших в сентябре выборах разного уровня выросла на 5% по сравнению с аналогичными выборами 2022 года и составила 46%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на 5% выросла, то есть 46% - довольно высокая явка", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Памфилова подчеркнула, что в эту избирательную кампанию не было ни одной жалобы, которую требовалось бы рассматривать ЦИК.

Она также отметила, что особенностью прошедшей кампании также стал запуск цифровой платформы - аналога ГАС (Государственной автоматизированной системы) "Выборы", которая "достойно" отработала 30 лет. Цифровая платформа, по словам Памфиловой, также показала себя надежной.

"Без подстраховки сработала на все 100 %, без сбоев, без ничего. Мы, в общем-то, гордимся, потому что это абсолютно наше программное обеспечение отечественное, полностью наше техническое [оснащение] и скажем, конструктив, техника наша - все наше исключительно, отечественное", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что новая система полностью изолирована от интернета и не подвержена DDoS-атакам.

В единый день голосования в 81 регионе страны проходили более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего было замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. За три дня голосования на участки в РФ пришли 26 млн избирателей.