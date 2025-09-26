Президент отметил важность устойчивости российской политической системы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил избирателей за участие в едином дне голосования 12-14 сентября, где выбирали руководителей 21 субъекта Федерации, депутатов законодательных органов регионов и глав муниципалитетов.

"Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии", - отметил глава государства. "Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне: насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", - указал Путин.

Президент поблагодарил Памфилову и ее команду за организацию избирательной кампании. "Хотел бы вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке все-таки проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране. Где-то это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах это и опасно. И тем не менее все люди на своих местах работают, исполняют свой долг", - резюмировал Путин.