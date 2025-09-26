Денис Гусев вновь стал сенатором от исполнительной власти НАО

Постановление о назначении подписала губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт продлила полномочия члена Совета Федерации региона Дениса Гусева, он вновь назначен сенатором от исполнительной власти НАО. Об этом Гехт сообщила в своем Telegram-канале.

"Подписала постановление о назначении Дениса Владимировича Гусева сенатором РФ. Он продолжит свои полномочия на этом посту, который занимает с 2020 года", - написала Гехт.

Она отметила, что Гусев имеет большой опыт в общественно-политической сфере и знает тонкости жизни региона. "Уверена, это поможет ему эффективно представлять в верхней палате парламента интересы Ненецкого автономного округа", - добавила она.

Гусев родился в 1976 году. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Поморский государственный университет по специальности "историк", в 2014 году - Северный (Арктический) федеральный университет по специальности "инженер". Трудовую деятельность начал в 1999 году со службы в Архангельской таможне. С 2000 года по октябрь 2019 года работал в ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нарьян-Маре.

В 2012 году был избран депутатом Совета Заполярного района второго созыва. В сентябре 2013 года - депутатом Архангельского областного собрания депутатов шестого созыва. С 2019 года был председателем горсовета Нарьян-Мара. Является сенатором от исполнительной власти НАО с 2020 года, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В 2004 году учредил Федерацию бокса Ненецкого автономного округа и руководил ей до 2019 года. Чемпион Архангельской области по боксу 1995 года.