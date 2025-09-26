Глава движения "Другая Украина" заявил, что Владимир Зеленский разогнался на "большую войну", но денег на ее ведение нет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН решил отойти в сторону от украинского конфликта и предложил Зеленскому разбить голову о Россию за деньги Европы. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В Киеве, Брюсселе, Берлине, Париже и Лондоне праздновали "перемогу" (победу) и порвали три баяна по поводу якобы сорванных договоренностей на Аляске, а также по поводу срыва мирных переговоров вообще. Но "перемога" очень быстро превратилась в "зраду" (предательство). Ведь по факту оказалось, что Трамп просто разрешил Зеленскому и "коалиции желающих войны" пилить сук, на котором они сидят, а сам явно отошел в сторонку, - отметил Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Таким образом, если раньше нелегитимному (Зеленскому - прим. ТАСС) отказывали в финансировании и защите его режима, то теперь ему разрешили разбить голову этого режима о Россию за деньги ЕС".

Как подчеркнул Медведчук, после встречи с Трампом в Нью-Йорке Зеленский "разогнался на большую войну", но денег на ее ведение ни у него, ни у Европы нет. "Поэтому нелегитимный потянет в яму еще и ЕС с Британией. <...> Но плохо то, что Зеленский потащит на верную и напрасную гибель массу украинских солдат, а война продолжит разрушать страну, которая уже превратилась в руины", - отметил политик.

По мнению Медведчука, "после очередного "контрнаступа" Украина и Европа станут сговорчивее и подпишут более невыгодные условия, что есть сейчас, но погибших людей уже не вернуть".