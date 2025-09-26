Глава МИД отметил, что Международный буддийский форум утвердился как авторитетная площадка, объединяющая священнослужителей, ученых, богословов, общественных деятелей и политиков из разных стран для обсуждения актуальных вопросов философии и практики буддизма

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия наработала уникальный опыт взаимоуважительного диалога традиционных мировых религий, который является залогом ее мирного, поступательного развития. РФ готова делиться таким опытом с другими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обращение министра на торжественном открытии Третьего международного буддийского форума в Калмыкии зачитал руководитель территориального органа - представитель МИД России в Астрахани Олег Коломин.

"Взаимоуважительный диалог традиционных мировых религий - подлинное достояние России, залог ее мирного, поступательного развития. Таким уникальным опытом мы готовы и впредь делиться с нашими зарубежными друзьями. Разумеется, будем и далее содействовать поощрению культурно-цивилизационного разнообразия формирующегося многополярного мироустройства", - говорится в тексте поздравительного адреса участникам форума, адресованного Лавровым.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Международный буддийский форум утвердился как авторитетная площадка, объединяющая священнослужителей, ученых, богословов, общественных деятелей и политиков из разных стран для обсуждения актуальных вопросов философии и практики буддизма. Неслучайно конференцию в этот раз принимает Калмыкия - российский регион, где буддийское вероучение представляет собой неотъемлемую часть духовно-исторического наследия. Лавров выразил убеждение, что форум пройдет в созидательной атмосфере и послужит утверждению непреходящих нравственных ориентиров и ценностей, поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия, укреплению гуманитарного сотрудничества.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

