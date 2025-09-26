Президенты Белоруссии и России обсудят комплекс региональных и двусторонних отношений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обнялись перед началом переговоров в Кремле. Соответствующую видеозапись распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

"Встретились", - говорится в подписи к видео.

Планируется, что лидеры обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Сам Лукашенко упоминал, что передаст Путину определенные сообщения от американской стороны.

Лидер Белоруссии накануне прилетел в Россию с двухдневным визитом. Вчера он вместе с Путиным и коллегами из других стран принял участие в Глобальном атомном форуме в Москве.