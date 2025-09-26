Пушилин: Киев и страны Запада перешли все границы и не имеют ничего святого

Глава ДНР уточнил, что речь идет не только про военные преступления на территории республики, но и про гонения на православную церковь на Украине, политические преследования "людей со здравым смыслом"

МАРИУПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Украины после госпереворота 2014 года и их западные кураторы за время конфликта в Донбассе перешли все возможные границы и "утратили все святое", в частности, позволяют себе совершать военные преступления и устраивать гонения на несогласных с проводимой политикой. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в размещенном на YouTube интервью журналисту Григорию Азаренку.

"Те, с кем мы сражаемся, тем, кому мы противостоим, это все-таки те люди, которые сейчас ничего святого не имеют. И в прямом и переносном смысле слова, потому что они перешли все грани. Для нас это стало очевидным, увы, еще в далеком уже 2014 году. Для многих, скажем так, в других регионах это осознание пришло чуть-чуть позже, но тем не менее мы видим, что действительно украинский режим и те люди, и те страны, которые стоят за теми военными преступлениями, за той вакханалией, которая устроена не только на поле боя [перешли все границы]", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что речь идет не только про военные преступления на территории ДНР, но и про гонения на православную церковь на Украине, политические преследования "людей со здравым смыслом", а также замену журналистики пропагандой.

Пушилин отметил, что интервью записывается в Чеченской республике и поблагодарил главу региона Рамзана Кадырова и бойцов-чеченцев за помощь, оказанную в освобождении ДНР и выстраивании мирной жизни в республике. "Очередной мой визит - это как раз про то взаимодействие, которое уже выстроено, и про какие-то корректировки, про какие-то дополнения, которые позволят еще более тесно выстраивать то взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул он.