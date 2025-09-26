Госсовет Коми VIII созыва сформировали в полном составе

"Единая Россия" получила 25 мандатов из 30

СЫКТЫВКАР, 26 сентября. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми VIII созыва сформирован в полном составе, распределены все 30 мандатов. Приняла депутатский мандат и первый заместитель председателя правительства республики Екатерина Грибкова, сообщила избирательная комиссия региона.

"Зарегистрированы депутаты Государственного совета Республики Коми VIII созыва, избранные по единому избирательному округу: Екатерина Грибкова (партия "Единая Россия"), Валентин Семенов ("Единая Россия"), Ирина Артеева ("Единая Россия"). Таким образом, депутатский состав Госсовета республики VIII созыва сформирован в полном составе", - говорится в сообщении, где представлен окончательный список депутатов.

При этом Грибкова освобождена от должности первого заместителя председателя правительства Коми. Соответствующее распоряжение подписал избранный глава региона Ростислав Гольдштейн, сообщила его пресс-служба.

Первое заседание нового состава Госсовета пройдет 29 сентября, на нем будут избраны председатель регионального парламента, его заместители, президиум, руководители комитетов и комиссий, а также сенатор от законодательной ветви власти региона. Вступление в должность главы Коми состоится 30 сентября.

По итогам выборов 12-14 сентября в 30-местный парламент Коми представители "Единой России" получили 25 мандатов из 30, (10 депутатов избраны по единому избирательному округу, 15 - по одномандатным округам), КПРФ - два мандата, ЛДПР, партии "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - по одному мандату. Явка составила 37,66%. По итогам предыдущих выборов 11-13 сентября 2020 года "Единая Россия" набрала 28,61% голосов по единому округу и получила в Госсовете Коми 20 мандатов из 30 с учетом победы единороссов в 14 одномандатных округах из 15. КПРФ получила четыре мандата с учетом победы своего кандидата на одном избирательном округе, ЛДПР - три мандата, "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Справедливая Россия" - по одному мандату. Явка составила 30,14%.