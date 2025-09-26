Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока не стал анонсировать, планируются ли у президента Владимира Путина мероприятия по случаю предстоящего Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ.

"Мы все сообщим", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября 2022 года президент России и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к РФ. Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.