МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обсудил дополнительные меры по созданию морской робототехники и безэкипажных морских систем на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота (ВМФ).

Также в ходе заседания были поставлены задачи, направленные на решение вопросов, связанных с проектированием, созданием, испытанием, серийным производством и применением морских робототехнических комплексов, сообщили в пресс-службе Морколлегии.

"Уделено внимание проведению специальных научных исследований и конструкторских разработок в целях создания необходимых технологий и компетенций в указанной сфере", - уточнили в коллегии.