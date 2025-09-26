Александр Венедиктов и Александар Вулин подтвердили приверженность духу братской дружбы и сотрудничества, исторически присущему отношениям между Москвой и Белградом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москва и Белград считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела Сербии. Данная тема затрагивалась на сегодняшней встрече в Москве заместителя секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александра Венедиктова с бывшим вице-премьером Сербии, лидером сербской партии "Движение социалистов" Александаром Вулиным.

"Сторонами была подтверждена приверженность духу братской дружбы и сотрудничества, исторически присущему отношениям между Москвой и Белградом, а также указано на неприемлемость вмешательства стран Запада во внутренние дела Республики Сербии и других суверенных государств", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

Венедиктов и Вулин также обсудили "проблематику региональной безопасности, перспективы дальнейшего развития разнопланового российско-сербского взаимодействия".