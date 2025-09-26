Захарова: "киевская элита" хочет, чтобы ЕС платил за ее военные расходы

Теракт Киева в отношении Каспийского трубопроводного консорциума показывает пренебрежение к мирным усилиям по преодолению конфликта, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украинские власти стараются переложить военные расходы на Европу, и так испытывающую экономические проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников, цинично игнорируя нарастающие в их странах социальные и экономические проблемы", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова привела примеры, как киевский режим продолжает требовать средства на продолжение конфликта. "17 сентября в Киеве в ходе совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой Владимир Зеленский заявил, что год войны Украине обходится в $120 млрд, из которых в проекте бюджета на 2026 год заложено лишь $60 млрд (27,2% ВВП). Остальные $60 млрд, мол, придется еще "найти", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее мнению, масла в огонь подлили эксперты Международного валютного фонда, которые, как сообщает Bloomberg, заявили, что Киев якобы недооценивает свои потребности во внешнем финансировании в ближайшие 2 года на общую сумму в $10-20 млрд. "На Банковой прислушались к этим "рекомендациям". Глава Минфина Украины Сергей Марченко на заседании Верховной рады оценил потребности бюджета в международной денежной помощи на будущий год в сумму более $45 млрд, а на неформальной встрече глав профильных ведомств ЕС в Копенгагене 20 сентября фактически призвал Брюссель выделить Киеву в 2028-2034 годах порядка €100 млрд", - констатировала Захарова.

О теракете на КТК

Захарова также отметила, что теракт киевских властей в отношении КТК показывает пренебрежение к мирным усилиям по преодолению конфликта.

"Киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - указала дипломат.

По ее словам, удар по КТК - "это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам".

"Как заявили в самом Каспийском трубопроводном консорциуме, он объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, а также ряда стран Западной Европы и является в настоящее время одной из действующих линий взаимодействия с западными компаниями, - обратила внимание дипломат. - Основная производственная задача консорциума - нефтепроводная транспортировка нефти, добываемой международными консорциумами на трех главных казахстанских месторождениях: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак". Объем транспортировки по нефтепроводу "Тенгиз - Новороссийск" в 2024 году, отмечается в комментарии Захаровой, составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл", "ЭксонМобил", "Казмунайгаз", "Эни", "Шелл".

"КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран - участниц КТК", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Помощь кураторов

Захарова заявила, что Россия не исключает, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть на Украину "осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов".

"Судя по всему, перспектива возникновения дефицита "пушечного мяса" для ВСУ вызывает на Банковой серьезную обеспокоенность. Нельзя исключать, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов. Разговоры на эту тему ранее уже велись в ряде стран ЕС, но каких-либо решений принято не было", - подчеркнула дипломат.

В этом контексте дипломат обратила внимание на сообщения СМИ об ужесточении Канадой правил приема заявлений граждан Украины о предоставлении вида на жительство. "Теперь для этого там от украинских искателей лучшей жизни мужского пола требуют предоставления документа о факте прохождения воинской службы. Более того, уже осевшие в стране украинцы стали массово получать от местных властей "письма счастья" с требованием подтвердить отсутствие намерения уклониться от службы в ВСУ (на это отводится 7 дней)", - добавила она.

Захарова также отметила, что 16 сентября Совет ЕС обнародовал планы по отмене программы приема украинских беженцев и обеспечению их "устойчивого возвращения на родину". "Украинцам, особенно мобилизационного возраста, дают понять, что им следует перейти на национальные правовые статусы стран - членов Евросоюза: вид на жительство на основании работы, самозанятости, обучения или семейных обстоятельств. Тот, кто не получит такой статус, не сможет сохранить временную защиту и должен будет покинуть пределы ЕС, - отметила дипломат. - Одним словом, верные союзники Киева открыто взялись за содействие режиму Зеленского в осуществлении безжалостной мобилизации с целью продолжения войны "до последнего украинца".

Тенденция с устойчивым характером

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что 19 сентября украинская служба Би-би-си со ссылкой на государственную миграционную службу Украины сообщила, что численность населения страны составляет 28,7 млн человек. "Иными словами, с момента провозглашения независимости в 1991 году она уменьшилась почти вдвое, констатировала дипломат. - Тогда в бывшей УССР проживало порядка 52 млн человек. И эта тенденция имеет устойчивый характер".

Более того, добавила дипломат, в последнее время отток украинцев за рубеж на фоне ухудшения ситуации в стране и ужесточения мобилизации заметно усилился. "После снятия 26 августа запрета на выезд молодежи в возрасте от 18 до 22 лет неуклонно растет число уезжающих на ПМЖ в Европу молодых специалистов, студентов и учащихся. В украинских СМИ называется цифра порядка 600 тыс. парней, которые уже уволились с прежних мест работы и готовы в ближайшее время отправиться за границу в поисках лучшей жизни. Никто из них добровольно назад возвращаться не собирается", - отметила она.