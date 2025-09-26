Церемонию провели в зале, где проходят рабочие заседания правительства региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Михаил Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Сегодня я официально вступил в должность губернатора Севастополя. В соответствии с Уставом города Севастополя, я принес присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Севастополя". <…> Вступая в должность, я ясно понимаю: легко не будет. Но я уверен - вместе мы справимся с любыми вызовами во имя России и во имя Севастополя", - написал Развожаев.

Он заявил, что сейчас "не время для пышных церемоний", поэтому вступление в должность провели в зале, где проходят рабочие заседания правительства региона.

"Я всегда говорил и буду говорить: Севастополь - это одна большая команда. В городе-герое живут особые люди, которые умеют смотреть в лицо любым вызовам и прежде всего думают не о себе, а о России и о своем любимом городе. <…> Выбор, сделанный на выборах, - это подтверждение стремления к сохранению наших ценностей, защите независимости и движению вперед", - добавил Развожаев.

О выборах

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах, а также работали 14 экстерриториальных участков в Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя летом 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин освободил его предшественника Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов при явке 48,28% (в этом году явка 66,96%).