Захарова призвала Киев прислушаться к мнению народа, который любит "Машу и медведя"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украинским "языковым омбудсменам" надо не запрещать русский язык, а прислушаться к гласу народа, который любит российский мультфильм "Маша и медведь". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 сентября представитель языкового омбудсмена Игорь Спиридонов, вторя своей начальнице, заявил, что российский мультсериал "Маша и Медведь", а также русскоязычные исполнители являются угрозой национальной безопасности Украины. По его словам, украинские граждане якобы давно ждут запрета российского контента", - отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства.

Она обратила внимание, что согласно исследованию украинской общественной организации "Детектор медиа", опубликованному в конце августа, среди 10 самых популярных детских Youtube-каналов большинство - русскоязычные. "А российский мультфильм "Маша и медведь" бьет все рейтинги популярности. Рекомендовали бы Спиридонову прислушаться к мнению народа", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также отметила, что 14 сентября "с сеансом саморазоблачения выступила "мовный" омбудсмен Елена Ивановская, сообщив в интервью местным СМИ, что Киев остается русскоязычным городом и это якобы является серьезной проблемой". "Но самое интересное в другом. Ивановская призналась, что ее собственная дочь ведет соцсети на русском языке, потому что иначе никто не будет их читать, так как в ее кругу все русскоязычные. Это прямо-таки "зрада зрадная", - заметила она.

"Ивановская тут же попыталась оправдать такую "оплошность" отсутствием "критического мышления" у молодежи и желанием делать все наперекор взрослым, а также обвинила российских блогеров в том, что они "очень хорошо ориентируются в возрастной психологии" и поэтому "ловко цепляют на свой крючок" украинских детей", - добавила Захарова.