МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили общение в рабочем кабинете российского лидера. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Пообщавшись 3 часа и 40 минут, Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там", - отмечается в тексте.

Президенты начали общение 26 стября в формате тет-а-тет, затем провели рабочий завтрак. По данным Telegram-канала, после завершения переговоров Лукашенко еще ожидают журналисты.