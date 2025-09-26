Политик получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области наградить орденом Дружбы Середюка Илью Владимировича - губернатора Кемеровской области - Кузбасса", - говорится в документе.

Середюк родился 16 ноября 1975 года в года Кемерове. Выпускник школы губернаторов (2024). С 1997 годаработал в администрации Кемерова. В 2010-2011 годах - первый заместитель главы, в 2011-2015 годах - глава Кемеровского муниципального района. В апреле 2016 года был назначен и.о. главы города Кемерово. С 23 сентября 2022 года был первым заместителем губернатора - председателем правительства Кемеровской области. В 2024 году Середюк набрал 78,38% голосов при явке 64,57%.