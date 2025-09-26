Российская сторона обратилась к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с призывом оказать влияние на украинские власти по этой ситуации, отметил глава Росатома

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прилегающие к Запорожской АЭС территории последние несколько недель находятся под усиленной атакой. Об этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"За последние несколько недель обострилась ситуация и с атаками на прилегающие к станции территории", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации на ЗАЭС.

Он отметил, что российская сторона обратилась к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с призывом оказать влияние на украинские власти по этой ситуации.