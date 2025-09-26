"Единая Россия" проработает инициативу о передаче наград героев СВО в музеи и школы

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко также сообщила о подготовке законопроекта об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" проработает инициативу о возможности передачи государственных наград участников специальной военной операции (СВО) в школьные музеи и образовательные организации. Соответствующая инициатива включена в резолюцию всероссийского форума поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России", сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Были обращения, в том числе от участников специальной военной операции, которые хотели свои награды передать, например, в школу, но пока это сложно сделать, поэтому мы берем этот вопрос в проработку", - сказала Занко на закрытии форума.

Парламентарий также сообщила о подготовке законопроекта об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа. "Внесение принятия закона о дне памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мы очень большую работу провели с Национальным центром исторической памяти. Могу вам сказать, законопроект уже в высокой степени готовности, поэтому, возможно, в эту [осеннюю] сессию мы его сможем внести", - отметила она.

По словам Занко, в резолюцию форума вошли пять основных блоков предложений, включая защиту исторической памяти, снижение административной нагрузки и оптимизацию отчетности НКО, развитие портала для НКО Минюста РФ до создания "единого окна" и создание на платформе MAX специальных опций для поддержки НКО и благотворительности.