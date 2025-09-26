Специальные представители России и Белоруссии Александр Грушко и Игорь Секрета подтвердили важность Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства как основы для дальнейшего наращивания взаимодействия стран в противодействии общим вызовам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специальные представители РФ и Белоруссии для обзора действия межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства - замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета констатировали совпадение оценок Москвы и Минска по актуальным угрозам безопасности Союзного государства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Москве межведомственных делегаций.

В дипведомстве отметили, что первая встреча спецпредставителей двух стран состоялась в соответствии с положениями Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного 6 декабря 2024 года и вступившего в силу 13 марта 2025 года.

"Участниками встречи констатировано совпадение оценок России и Беларуси в отношении актуальных угроз безопасности Союзного государства и направлений обеспечения ее надежной защиты. Подтверждена важность договора как основы для дальнейшего наращивания взаимодействия России и Беларуси в противодействии общим вызовам", - отметили в МИД РФ.

В дипведомстве сообщили, что на встрече был "проведен обстоятельный обзор текущей ситуации в области безопасности на рубежах Союзного государства, подведены итоги совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2025", рассмотрены вопросы обеспечения взаимных гарантий сторон по договору, согласован график дальнейшей работы спецпредставителей".