Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такие слова "опасные своими последствиями"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заявления западных стран о необходимости сбивать российские самолеты безответственны и опасны. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные, безответственные и, конечно, опасные своими последствиями", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что происходящее в европейской среде - "самовозбуждающийся механизм". "Они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления", - отметил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил о безосновательных обвинениях в адрес России о якобы вторжении в воздушное пространство Эстонии. "И, конечно, на фоне такого безрассудства выступления с такими агрессивными заявлениями - это еще один очень существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ", - подытожил Песков.