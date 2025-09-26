Документом предусматривается, что страны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения между Российской Федерацией и Кувейтом о выдаче преступников. Текст соглашения опубликован в думской электронной базе.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и государством Кувейт о выдаче, подписанное в городе Санкт-Петербурге 28 июня 2024 года", - говорится в документе.

Соглашением предусматривается, что страны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.