Путин отметил убедительную победу на выборах действующих глав регионов

Победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности, отметил российский лидер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Действующие главы регионов, а также те, кто исполнял эти обязанности, получили убедительную поддержку на выборах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с избранными главами регионов.

"Вы получили убедительную поддержку, это очевидно, как в ходе прямого голосования, так и при избрании через региональные законодательные собрания", - обратился Путин к губернаторам.

"Во всех регионах, причем при высокой явке, победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности", - указал президент.