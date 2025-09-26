Путин: россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны

Избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам, отметил российский лидер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи во видеосвязи с вновь избранными главами регионов.

"Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам, а это, безусловно, здравый ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом, - указал Путин. - Очевидно, что люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, поселках".

Очень важно оправдать это доверие, выстраивать в ежедневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан, подчеркнул президент. "Действовать необходимо с полной отдачей. Уверен, вы руководствуетесь именно такими принципами", - отметил он.

Всего же, по словам главы государства, в единый день голосования завершилось более 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня, они прошли в 81 регионе, практически по всей стране. "Причем в субъектах Федерации применялись разные подходы, позволяющие сделать участие в выборах максимально удобным для граждан. Имею в виду и дистанционные форматы, и организацию многодневного голосования. Полагаю, что такой опыт, учитывающий особенности регионов, целесообразно использовать и впредь", - резюмировал Путин.