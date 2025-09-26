Президент РФ отметил, что в этом вопросе "огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России является ключевой задачей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, обращаясь к избранным главам регионов, встречу с которыми провел по видеосвязи.

"Наша общая ключевая задача - укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин. "Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей - это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых", - добавил он.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что главы регионов продолжать эту работу. "При этом, подчеркну, у нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны, добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере", - сказал президент.

Путин напомнил, что в 2025 году началась реализация двух национальных проектов. По его мнению, их эффективность в значительной степени зависит от того, как выстроена работа на местах. "Не сомневаюсь, все эти вопросы находятся у вас на постоянном контроле. Прошу не снижать темпов выполнения поставленных задач", - призвал глава государства. Он поручил в плотном взаимодействии федеральных и региональных властей обеспечить условия для долгосрочного роста экономики, для решения задач технологического лидерства, причем с соблюдением принципов и требований макроэкономической политики.

Повышение качества жизни

В конечном итоге, резюмировал глава государства, эта работа должна привести к повышению качества жизни и уровня благосостояния граждан, российских семей. "Важен вклад в каждого региона, вместе, конечно, с правительством. Подчеркну, ресурсы в реализацию нацпроектов направляются значительные. И, конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут. А это, в первую очередь, дальнейшее обновление школ, детских садов, больниц, поликлиник, строительство дорог и развитие общественного транспорта, улучшение жилищных условий. В целом создание комфортной и благоприятной среды для жизни, работы, самореализации и досуга", - сказал Путин.

Он сделал акцент на том, что это должно происходить не только в столицах регионов, но и в небольших городах, в сельских территориях. "Все это тоже работает на раскрытие человеческого потенциала, но и потенциала регионов в целом. И в конечном счете на укрепление всей страны, ее устойчивое, уверенное развитие. И, конечно, нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного наследия регионов. Их самобытности, чтобы люди чувствовали связь с времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества, знали, как многим мы можем гордиться, чем мы можем и чем мы должны гордиться", - заключил российский лидер.