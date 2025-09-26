Российский лидер отметил, что в работе в региональных органах власти важны не только профессиональные, но и личные качества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов призвал губернаторов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО, особенно выпускников программы "Время героев" и ее региональных аналогов.

Он отметил, что в работе в региональных органах власти важны не только профессиональные, но и личные качества.

"Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и [будете] активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции - я все время об этом говорю. В первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы "Время героев" и ее региональных аналогов", - сказал он.

Путин обратил внимание, что среди собравшихся на встречу присутствуют два выпускника федеральной программы - губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"Убежден, преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех - для всех, кто сегодня находится в органах власти, в системе принятия решений", - подчеркнул президент.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ.