Глава МИД РФ и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади также обсудили сирийскую проблематику

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади высказались за активизацию усилий по содействию скорейшему прекращению огня в Газе, освобождению заложников и заключенных. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В министерстве сообщили, что Лавров и ас-Сафади провели сверку часов по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также сирийскую проблематику. "Была подтверждена важность активизации международных усилий по содействию скорейшему прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и заключенных, обеспечению доступа гуманитарной помощи и в целом перезапуску мирного процесса в соответствии с известными решениями СБ и ГА ООН", - указали в МИД РФ.

Стороны также рассмотрели приоритетные задачи поступательного развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений. "В их числе - упрочение доверительного политического диалога, наращивание объемов взаимной торговли, поддержание положительной динамики практической кооперации в других актуальных областях", - добавили в МИД.