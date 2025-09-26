Президент РФ отметил, что граждане поддерживают руководство страны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Граждане понимают, через какой ответственный исторический момент сейчас проходит Россия, и поддерживают руководство страны. Но и власти должны улучшать условия их жизни, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

"Конечно, наши люди понимают тот ответственный исторический момент, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают, и вас в данном случае поддержали в ходе избирательных кампаний. Но нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами - в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте Федерации. Люди ждут решения этих вопросов", - указал он.

Россияне исходят из того, что текущие вопросы будут решаться в соответствии с предвыборными обещаниями губернаторов, заметил Путин. "Уверен, что люди внимательно все слушали, слышали, - добавил он. - И надеются, что под вашим руководством соответствующие регионы России будут развиваться тем темпами и тем качеством, которые были вами заявлены".

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент.