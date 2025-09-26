Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Встреча министров проходит в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу.

"Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран", - сказал Лавров в начале встречи, поздравив Пхуангкеткеу с назначением на пост министра иностранных дел.

"И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее [преемственность] обеспечить", - добавил глава МИД РФ.

Встреча министров проходит в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.